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Pengakuan Davina Karamoy Seusai Diperiksa Terkait Kasus Hanania

Jumat, 19 Juni 2026 – 01:41 WIB
Pengakuan Davina Karamoy Seusai Diperiksa Terkait Kasus Hanania - JPNN.COM
Aktris Davina Karamoy di Polda Metro Jaya pada Kamis (18/6/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (18/6).

Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan agen perjalanan umrah Hanania Group.

Setelah menjalani pemeriksaan, Davina Karamoy mengaku memetik pelajaran berharga dan memastikan lebih selektif menerima tawaran kerja sama di masa depan.

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"Pasti ini jadi pembelajaran buat aku untuk lebih mawas diri dan lebih berhati-hati lagi ke depannya," kata Davina Karamoy dilansir Antara.

Selama pemeriksaan, Davina Karamoy mendapat puluhan pertanyaan dari penyidik perihal kerja sama dengan Hanania Group.

Kuasa hukum Davina Karamoy, Julius Irawansyah memastikan bahwa kliennya kooperatif memberikan kesaksian.

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"Klien kami kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk menjadi saksi perkara yang terjadi di Hanania. Tadi ada sekitar 30 pertanyaan yang diajukan terkait peran serta klien saya yang diundang untuk melakukan endorsement," jelas Julius Irawansyah.

Menurutnya, Davina Karamoy diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi yang pernah bekerja sama untuk mempromosikan kegiatan Hanania melalui media sosial.

Aktris Davina Karamoy menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (18/6). Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus...

Sumber Antara

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TAGS   davina karamoy  Film Davina Karamoy  Hanania  Hanania Group 
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