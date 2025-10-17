Close Banner Apps JPNN.com
Pengakuan Fajar Sadboy Soal Kehadiran di Pernikahan Amanda Manopo

Jumat, 17 Oktober 2025 – 17:17 WIB
Fajar Sadboy (tengah) saat menghadiri pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/fajjarsadboy

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Fajar Sadboy menjadi salah satu tamu yang hadir saat pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin baru-baru ini.

Dia mengaku tidak menyangka bisa diundang ke acara spesial tersebut.

"Senang banget, enggak nyangka bisa ke sini," kata Fajar Sadboy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pemilik nama asli Fajar Labatjo itu kemudian menjelaskan cerita di balik undangan pernikahan Amanda Manopo.

Fajar Sadboy mengaku baru mendapatkan undangan sehari sebelum acara.

"H-1," ujar pria berusia 18 tahun asal Gorontalo itu.

Selain itu, Fajar Sadboy kemudian menjelaskan kenapa dirinya masuk daftar tamu undangan di pernikahan Amanda Manopo.

Dia mengaku sangat akrab dengan Amanda Manopo karena sempat terlibat serial dan film bareng.

