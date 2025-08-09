Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Pengakuan Giorgino Abraham Jadi Cowok Red Flag demi Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Pengakuan Giorgino Abraham Jadi Cowok Red Flag demi Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap
Konferensi pers WeTV Original Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (6/8) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Giorgino Abraham beradu akting dengan Yasmin Napper dalam WeTV Original Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap.

Dalam serial tersebut, Giorgino Abraham berperan sebagai Andreas, suami dari Kinara (Yasmin Napper).

Karakter Andreas dalam serial itu digambarkan sebagai cowok yang manipulatif.

Giorgino Abraham lantas menceritakan mengenai karakter yang diperankannya tersebut.

"Ya sangat manipulatif, dia mau menang sendiri saja. Dia enggak mau kehilangan yang mana yang terbaik buat dia," ungkap Giorgino Abraham di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (6/8) malam.

Pria berusia 30 tahun itu mengaku bukan hal yang mudah dalam memerankan karakter cowok 'red flag'.

Namun, Giorgino Abraham bersyukur lantaran dirinya mendapat bantuan dari sutradara maupun sesama pemain.

"Kalau untuk karakternya, aku sering tektokan sama mas Fajar. Selesai take, 'enak enggak ya mas begini? kayaknya harusnya begini begini deh', dan itu juga diberikan sama pemain-pemain lain setiap harinya," ucapnya.



