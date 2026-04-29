Pengakuan Guru PPPK Eks Honorer yang Sudah Menerima TPG

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini pengakuan seorang guru PPPK setelah ada perubahan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang kini dilakukan setiap bulan.

Eros Rosidah, seorang guru berstatus ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajar di SDN Cipayung 01 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Eros Rosidah telah mengabdikan diri sebagai guru guru honorer sekitar lima tahun.

Dia mulai mengajar di SDN Cipayung 01 Ciputat dengan status PPPK sejak tiga tahun terakhir. Dengan demikian, dia sudah 8 tahun menjadi guru.

Eros menilai penyaluran TPG telah memberikan dampak positif, baik secara finansial maupun motivasi kerja.

Menurutnya, tambahan penghasilan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, melainkan juga untuk membantu murid yang membutuhkan.

“Puji syukur, hampir semua guru di sini sudah mendapatkan TPG. Dengan TPG, dana tersebut juga kami manfaatkan untuk membantu beberapa murid yang memerlukan keperluan sekolah seperti buku, sepatu, maupun tas. Kami sangat senang, selain menjadi tabungan untuk kami pribadi, TPG juga bermanfaat untuk murid kami,” ujar Eros, dikutip dari Antara .

Pengakuan serupa disampaikan oleh Syamsuddin yang sejak 1999 sudah mengabdikan diri sebagai guru dan mengajar di SDN Cipayung 01 Ciputat.