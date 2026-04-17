Pengakuan Inara Rusli Seusai Diperiksa Polisi

Jumat, 17 April 2026 – 15:25 WIB
Inara Rusli seusai pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli menjalani pemeriksaan terkait laporan Wardatina Mawa atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Berdasarkan pantauan, dia menjalani pemeriksaan tersebut selama hampir 4 jam lamanya.

Tidak sendirian, Inara Rusli atau kini yang telah mengganti namanya menjadi Inarasati itu turut didampingi kuasa hukumnya.

Seusai menjalani pemeriksaan, istri siri Insanul Fahmi itu tidak berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah lancar," ungkap Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Ditanyai ada berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik tadi, Inara Rusli mengaku tidak mengetahui pasti.

Alasannya, perempuan berusia 33 tahun itu tidak menghitung pertanyaan yang dilemparkan oleh penyidik.

"Masih sama pertanyaan sama kayak kemarin gak ngitung berapa banyak pertanyaannya," beber Inara Rusli.

Inara Rusli  Insanul Fahmi  Wardatina Mawa  Kasus Inara Rusli 
