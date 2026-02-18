Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pengakuan Jordi Amat Bermain di Posisi Baru

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:20 WIB
Pengakuan Jordi Amat Bermain di Posisi Baru - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta Jordi Amat. Foto: Persija

jpnn.com - JAKARTA - Jordi Amat menempati posisi baru sebagai gelandang bertahan kala Persija mengalahkan Bali United akhir pekan lalu.

Pemain kelahiran Spanyol itu tampil baik ketika memainkan peran gelandang bertahan.

Pada pertandingan lanjutan Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2), Persija menang 1-0 atas tuan rumah.

Jordi Amat mengaku nyaman memainkan posisi baru sebagai gelandang bertahan pada laga tersebut.

Dia berharap konsisten membantu Persija menang.

"Sangat senang, sangat senang membantu, dan saya harap kemenangan yang lain akan datang," kata Jordi dalam laman I.League pada Rabu (18/2).

Jordi Amat menjadi pemain terbaik dalam laga itu.

Dia berkilah permainan bagus dirinya berkat kontribusi rekan-rekan setimnya.

Berikut ini pengakuan Jordi Amat yang menempati posisi baru sebagai gelandang bertahan Persija.

