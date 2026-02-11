Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pengakuan Kiper Persib Teja Paku Alam tentang Laga Kontra Ratchaburi Hari Ini

Rabu, 11 Februari 2026 – 04:33 WIB
Pengakuan Kiper Persib Teja Paku Alam tentang Laga Kontra Ratchaburi Hari Ini - JPNN.COM
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II yang akan berlangsung di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Rabu (11/2).

Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam menegaskan timnya membidik hasil positif kontra Ratchaburi FC.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Teja mengatakan seluruh pemain bertekad membawa pulang hasil positif ke Bandung.

Namun, Teja mengakui tantangan yang akan dihadapi pada laga Ratchaburi vs Persib tidak ringan.

Mantan pemain Sriwijaya FC itu mengatakan, langkah Persib Bandung sejauh ini merupakan bekal penting untuk melanjutkan petualangan di ACL 2.

"Pertandingan besok (hari ini, red) tentunya tidak mudah untuk kami, tetapi kami melaju sampai ke babak 16 Besar ini juga tidak mudah," ungkap Teja.

Demi mengamankan hasil terbaik, Teja memastikan, para pemain akan tampil maksimal dan tidak akan membuang kesempatan emas untuk terus melaju di kompetisi level Asia ini.

Hasil positif ketika menghadapi Ratchaburi pada leg pertama tentu bisa menjadi modal positif untuk Persib Bandung yang akan bertindak sebagai tuan rumah di leg kedua.

Silakan disimak pengakuan kiper Persib Bandung Teja Paku Alam menjelang laga melawan Ratchaburi hari ini.

