Pengakuan Lisa Mariana Akan Dikonfirmasi kepada Ridwan Kamil

Selasa, 26 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan Lisa Mariana menjadi langkah awal untuk meminta keterangan Ridwan Kamil.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (25/8).

"Jadi begini, yang bersangkutan kami minta keterangan terlebih dahulu adalah merupakan langkah awal atau persiapan bagi kami yang juga akan meminta keterangan kepada saudara RK,” ungkap Asep Guntur Rahayu dilansir Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab alasan KPK terlebih dahulu memeriksa Lisa Mariana dibandingkan Ridwan Kamil.

Adapun keduanya diduga terseret kasus dugaan korupsi salah satu bank daerah di Jawa Barat periode 2021-2023.

"Kemudian ada informasi bahwa diduga ada aliran kepada LM ini, makanya penyidik memanggil LM untuk dikonfirmasi kebenarannya,” bebernya.

Atas dasar itu, KPK selanjutnya bakal mengonfirmasi keterangan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil.

Diketahui, Lisa Mariana memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus tersebut pada Jumat (22/8).

