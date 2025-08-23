Close Banner Apps JPNN.com
Pengakuan Lisa Mariana Soal Kabar Terima Uang dari Ridwan Kamil

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Pengakuan Lisa Mariana Soal Kabar Terima Uang dari Ridwan Kamil
Selebgram Lisa Mariana saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana mengakui pernah menerima aliran dana dari mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pengakuan tersebut disampaikannya seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Lisa Mariana mengatakan uang yang diduga berasal dari kasus korupsi salah satu bank daerah itu digunakannya untuk kebutuhan putrinya.

"Buat anak saya,” kata Lisa Mariana dilansir Antara, Jumat (22/8).

Akan tetapi, perempuan berusia 25 tahun itu enggan mengungkap jumlah dana yang diterima dari Ridwan Kamil.

Lisa Mariana merasa tidak berhak membeberkan hal tersebut ke publik.

"Saya enggak bisa sebut nominalnya,” tambah model tersebut.

Diketahui, Lisa Mariana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Jumat (22/8).



TAGS   Lisa Mariana  Ridwan Kamil  Lisa Mariana dan Ridwan Kamil  kasus Lisa Mariana 
