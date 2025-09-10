Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Pengakuan Luna Maya Hingga Fedi Nuril Soal Film Sukma

Rabu, 10 September 2025 – 11:11 WIB
Pengakuan Luna Maya Hingga Fedi Nuril Soal Film Sukma - JPNN.COM
Baim Wong bersama para pemain film Sukma di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan pada Senin (8/9). Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktor dan aktris kenamaan terlibat dalam film horor yang disutradarai oleh Baim Wong berjudul Sukma.

Beberapa di antaranya yakni Luna Maya, Christine Hakim, Oka Antara, Fedi Nuril, Krishna Keitaro, Kimberly Ryder, Anna Jobling, Asri Welas, dan lainnya.

Dalam film Sukma, Luna Maya mendapat tantangan dari Baim Wong untuk tidak menggunakan tata rias demi kebutuhan peran.

Baca Juga:

Ini adalah pertama kalinya Luna Maya bekerja sama dengan Baim Wong dalam film yang disutradarainya. Menurutnya, film Sukma juga berbicara tentang isu yang dekat dengan perempuan.

"Sebagai yang bekerja di industri showbiz, pressure untuk perempuan tentang awet muda itu ada. Selalu saja ada komentar tentang fisik dan segala macam dari warganet. Namun, menurutku, di film Sukma, ada alasan di balik kenapa karakter Ibu Sri memiliki obsesi untuk menjadi muda, dan menginginkan Arini yang lebih muda darinya, itu yang akan menjadi misteri,” kata Luna Maya.

Sementara itu, Christine Hakim memerankan sosok bernama Ibu Sri, yang turut menjadi faktor penentu perkembangan skenario film Sukma

Baca Juga:

Menurutnya, syuting film Sukma mendorongnya untuk keluar dari zona nyaman.

“Syuting film Sukma adalah salah satu yang paling berat bagi saya. Ada battle scene sampai di gua juga, dan ada adegan yang menurut saya akan sangat mengejutkan untuk penonton saat menyaksikannya. Tentunya ada banyak tantangan, yang tanpa perlindungan Tuhan saya mungkin tidak berani ambil risiko saat proses syutingnya. Harus berani keluar dari zona nyaman dengan risiko yang berat,” beber Christine Hakim.

Sejumlah aktor dan aktris kenamaan terlibat dalam film horor yang disutradarai oleh Baim Wong berjudul Sukma.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sukma  Film Sukma  Baim Wong  Film Baim Wong  Luna Maya  Fedi Nuril 
BERITA SUKMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp