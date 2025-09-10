Pengakuan Luna Maya Hingga Fedi Nuril Soal Film Sukma

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktor dan aktris kenamaan terlibat dalam film horor yang disutradarai oleh Baim Wong berjudul Sukma.

Beberapa di antaranya yakni Luna Maya, Christine Hakim, Oka Antara, Fedi Nuril, Krishna Keitaro, Kimberly Ryder, Anna Jobling, Asri Welas, dan lainnya.

Dalam film Sukma, Luna Maya mendapat tantangan dari Baim Wong untuk tidak menggunakan tata rias demi kebutuhan peran.

Baca Juga: Baim Wong Umumkan Gala Premiere Film Sukma Diundur

Ini adalah pertama kalinya Luna Maya bekerja sama dengan Baim Wong dalam film yang disutradarainya. Menurutnya, film Sukma juga berbicara tentang isu yang dekat dengan perempuan.

"Sebagai yang bekerja di industri showbiz, pressure untuk perempuan tentang awet muda itu ada. Selalu saja ada komentar tentang fisik dan segala macam dari warganet. Namun, menurutku, di film Sukma, ada alasan di balik kenapa karakter Ibu Sri memiliki obsesi untuk menjadi muda, dan menginginkan Arini yang lebih muda darinya, itu yang akan menjadi misteri,” kata Luna Maya.

Sementara itu, Christine Hakim memerankan sosok bernama Ibu Sri, yang turut menjadi faktor penentu perkembangan skenario film Sukma

Menurutnya, syuting film Sukma mendorongnya untuk keluar dari zona nyaman.

“Syuting film Sukma adalah salah satu yang paling berat bagi saya. Ada battle scene sampai di gua juga, dan ada adegan yang menurut saya akan sangat mengejutkan untuk penonton saat menyaksikannya. Tentunya ada banyak tantangan, yang tanpa perlindungan Tuhan saya mungkin tidak berani ambil risiko saat proses syutingnya. Harus berani keluar dari zona nyaman dengan risiko yang berat,” beber Christine Hakim.