Pengakuan Messi Setelah Argentina Masuk Top 32, Jujur & Tenang

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:45 WIB

jpnn.com - DALLAS - Argentina si petahana Piala Dunia menjadi tim ke-4 yang menembus 32 Besar Piala Dunia 2026.

Sebelum Argentina, ada Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman.

Keberhasilan Tim Tango Argentina masuk Top 32 tak boleh dilepaskan dari peran Lionel Messi.

Berkat dua gol Messi, Argentina menang 2-0 dari Austria pada matchday 2 Grup J di Dallas, Selasa (23/6) dini hari WIB.

fifa

Kemenangan yang membuat Argentina punya poin enam dan jumlah gol serta keuntungan head to head, yang tak mungkin bisa dikejar para pesaingnya di grup.

"Sejujurnya, saya sangat senang dengan kemenangan ini, terutama karena ini adalah kemenangan yang sangat penting, diraih dengan susah payah dan pantas didapatkan," ujar Messi di laman FIFA.

"Kemenangan ini memberi kami ketenangan pikiran, karena kami lulus (ke 32 Besar)," ujarnya.