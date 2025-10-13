Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pengakuan Pelaku Pembunuhan di Muara Enim yang Ditangkap Setelah Buron Setahun

Senin, 13 Oktober 2025 – 18:29 WIB
Pengakuan Pelaku Pembunuhan di Muara Enim yang Ditangkap Setelah Buron Setahun - JPNN.COM
Tersangka beserta barang bukti saat dihadirkan dalam press release di Polres Muara Enim. Senin (13/10/2025). Foto: dokumen Polres Muara Enim.

jpnn.com - Pelaku pembunuhan yang sempat menggemparkan masyarakat Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim ditangkap setelah buron selama satu tahun.

Pelaku berinisial FA warga Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Yogie Sugama Hasyim mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap tersangka usai pihaknya menerima laporan dari kakak korban AA.

Baca Juga:

Dalam laporan, korban tidak pulang dan tak memberi kabar selama lima hari.

Seusai menerima laporan dari kakak korban, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku.

"Berkat kerja sama antara Tim Opsnal Satreskrim Polres Muara Enim dan Tim Resmob Polda Metro Jaya, pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di Cibodas, Kota Tangerang, Sabtu 27 September 2025 sekitar pukul 02.00 WIB," ungkap Yogie, Senin (13/10/2025).

Baca Juga:

Adapun peristiwa ini bermula dari penemuan mayat di area lapangan basecamp PT. Putra Gunung Megang (PGM) Dusun 7, Desa Karang Raja, pada Minggu (7/5/2024) sekitar pukul 17.40 WIB.

"Korban ditemukan dalam keadaan membusuk dengan beberapa luka tusuk di bagian dada, serta barang-barang pribadinya seperti handphone dan dompet sudah tidak ada lagi," ujar Yogie.

Pelaku pembunuhan di Desa Karang Jaya, Kecamatan Muara Enim ditangkap polisi setelah buron selama satu tahun. Begini kasusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  pelaku  Ditangkap  Muara Enim  penemuan mayat  Polres muara enim 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp