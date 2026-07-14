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JPNN.com - Kriminal

Pengakuan Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Pagi

Selasa, 14 Juli 2026 – 04:00 WIB
Pengakuan Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Pagi - JPNN.COM
Teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jaksel. Foto: Elvi R/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku berdalih melakukan aksi tersebut hanya karena iseng.

?"Namun, kami tidak percaya begitu saja dan kami terus melakukan pendalaman terhadap pelaku, kemudian background (latar belakang) pelaku, dan keterhubungan pelaku dengan pihak-pihak yang lain," kata Iman, Senin.

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Dia menjelaskan kepolisian juga menelusuri kemungkinan adanya indikasi kekecewaan pribadi dari pelaku.

Berdasarkan temuan awal, pelaku sempat mengutarakan adanya kekecewaan dalam kehidupan pribadinya, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan pihak sekolah.

?"Temuan awal hasil penyelidikan atau penyidikan kami, sementara hanya menyampaikan karena keisengan, tetapi sempat juga menyampaikan ada kekecewaan secara pribadi, tapi kekecewaan dalam hidupnya, bukan terhadap sekolah," ujar Iman.

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Berdasarkan profilnya, pelaku sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki rekam jejak aktivitas spesifik yang mencurigakan.

?Namun, dari hasil pengembangan pascapenangkapan, terungkap bahwa pelaku sebelumnya pernah mengirimkan pesan ancaman bom yang sama melalui aplikasi WhatsApp kepada Ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya.

Polda Metro Jaya menangkap pelaku teror ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

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TAGS   SDN Srengseng Sawah 15 Pagi  teror bom  Pelaku teror bom  Polda Metro Jaya 
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