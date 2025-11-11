Pengakuan Pengemudi Ford Mustang: Tak Siap Kendalikan Stir

Selasa, 11 November 2025 – 10:46 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil sport Ford Mustang 2.3 AT bernomor polisi B 2980 WBGdi Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (11/11/2025) dini hari, ternyata dipicu aksi coba-coba kecepatan oleh pengemudinya.

Mobil mewah milik Muhamad Rahmattullah (23) itu menghantam median jalan dan sebuah pohon di depan Hotel Batiqa, sekitar pukul 04.30 WIB.

Akibat insiden itu, sisi kanan mobil hancur, velg pecah, dan kendaraan harus diderek dari lokasi kejadian.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio mengungkapkan keterangan awal dari pengemudi.

“Dia baru beli mobil sekitar dua bulanan. Coba tes kecepatan mobil 2300 cc itu. Dia injak gas, ternyata tidak siap dengan kondisi kecepatan dan stir. Akhirnya menghantam median jalan,” ungkapnya.

Saat kejadian, pengemudi melaju dari arah selatan menuju utara.

Ketika kehilangan kendali, mobil langsung naik ke median dan menabrak pohon di tengah pembatas jalan.

Benturan keras membuat Rahmattullah mengalami luka di leher dan lebam pada dada.