JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pengakuan Penting dari Pemimpin Klasemen MotoGP 2026

Minggu, 31 Mei 2026 – 08:19 WIB
Marco Bezzecchi. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - MUGELLO - Si pemimpin klasemen MotoGP 2026 Marco Bezzecchi membuat pengakuan penting setelah Sprint MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5) malam WIB.

Bezzecchi yang start dari posisi pertama itu mengatakan dirinya sudah tahu tidak akan finis pertama pada sprint tak lama setelah tikungan pertama lap pertama.

Menurutnya, balapannya pada sprint telah hilang setelah melakukan kesalahan di tikungan pertama.

Bezzecchi mengaku mengerem terlalu dini sehingga turun ke posisi kelima, yang pada Tikungan 8 menjadi ke-6 setelah Fabio Di Giannantonio juga melewatinya.

Pembalap Aprilia Racing masih berjuang hingga akhirnya finis di posisi ke-4.

"Saya harus mengakui bahwa itu kesalahan saya, di tikungan pertama. Setelah itu saya menyadari bahwa sprint buay saya sudah berakhir," ujar Bezzecchi.

“Jadi, saya mencoba memaksimalkan segalanya dengan kesalahan itu, dan posisi ke-4 adalah hasil maksimal," imbuhnya.

Bagaimana dengan grand prix hari ini?

