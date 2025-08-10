Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengakuan Prada Lucky Sebelum Koma dan Meninggal Diungkap Sang Mama: Dipukul, Dicambuk!

Minggu, 10 Agustus 2025 – 06:06 WIB
Pengakuan Prada Lucky Sebelum Koma dan Meninggal Diungkap Sang Mama: Dipukul, Dicambuk! - JPNN.COM
Jenazah Prada Lucky Prada di rumah duka di asrama TNI AD di Kuanino, Kota Kupang, Sabtu (9/8/2025). ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com - Ibu dari Almarhum Prada Lucky Namo, Sepriana Paulina Mirpey mengungkap kondisi sang anak sebelum koma hingga prajurit TNI AD itu meninggal dunia.

Menurut Mama dari Prada Lucky, anaknya mengaku sempat dipukul bahkan dicambuk oleh sejumlah prajurit di barak TNI tempatnya bertugas.

Pengakuan Prada Lucky Sebelum Koma dan Meninggal Diungkap Sang Mama: Dipukul, Dicambuk!Prada Lucky Namo anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

Baca Juga:

Jenazah Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang meninggal diduga akibat dianiaya senior telah dimakamkan secara militer di TPU Kapadala, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8/2025).

"Mama, saya dipukul, saya dicambuk, saat dia lari ke rumah mama angkatnya di Nagekeo dengan tubuh sudah terluka," ungkap Paulina menirukan pengakuan sang anak, saat ditemui menjelang pemakaman almarhum Prada Lucky, di Kupang, Sabtu.

Menurut Paulina, saat masuk ke dalam rumah mama angkatnya, Prada Lucky langsung dirawat dan mengompres anaknya dengan kunyit panas di sejumlah luka akibat dianiaya oleh sejumlah seniornya.

Baca Juga:

Dia menceritakan semenjak Prada Lucky pindah ke barak TNI di Nagekeo, anaknya setiap saat selalu mengabari tentang kondisinya, dan menceritakan kegiatan mereka.

Oleh karena itu, Paulina sempat kaget dan gelisah ketika tidak mendapatkan kabar dari anaknya selama dua hari penuh.

Ibu dari Almarhum Prada Lucky Namo, Sepriana Paulina Mirpey mengungkap kondisi sang anak sebelum koma hingga prajurit TNI AD itu meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prada Lucky  Prada Lucky Namo  Prajurit TNI  TNI AD  NTT  Dianiaya Senior  penganiayaan  barak TNI 
BERITA PRADA LUCKY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp