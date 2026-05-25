Pengakuan Ruben Onsu Soal Kabar Kedekatan Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi

Senin, 25 Mei 2026 – 19:09 WIB
Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu memberi tanggapan soal Ayu Ting Ting yang dikabarkan tengah dekat dengan politikus bernama Muhammad Kevin Gusnadi.

Sebagai teman, dia mengaku mendukung apa pun yang membuat Ayu Ting Ting merasa bahagia.

"Kalau aku, support banget. Eh apa pun yang dilakukan Ayu, ya, menurut dia happy, ya, okay. Tapi sampai sekarang ini, kalau secara personal, dia ceritakan ke aku langsung, itu belum. Tandanya, masih belum terlalu jauh, begitu," kata Ruben Onsu di kawasan Bekasi, Jawa Barat, baru baru ini.

Menurutnya, keseriusan hubungan itu dapat dilihat dari keterbukaan Ayu Ting Ting ketika menceritakan sosok pria yang dekat dengannya.

Ruben Onsu merasa, sejauh ini hubungan Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi hanya sebatas teman.

"Jadi, Ayu itu biasanya kalau dia sudah ceritakan semuanya, itu tandanya sudah ada, ada obrolan yang eh serius. Tapi kalau teleponnya, ya, ya dia memang, dia masih berteman saja," ucapnya.

Mantan suami Sarwendah itu sempat menanyakan langsung soal hubungan Ayu Ting Ting dengan sosok pria tersebut ketika foto keduanya viral di media sosial.

Saat itu, pelantun Alamat Palsu tersebut mengaku bahwa mereka hanya jalan layaknya teman.

Pedangdut Ayu Ting Ting dikabarkan tengah dekat dengan politikus bernama Muhammad Kevin Gusnadi.

TAGS   Ruben Onsu  Ayu Ting Ting  kevin gusnadi  Pacar Ayu Ting Ting 
