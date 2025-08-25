Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pengakuan Sarwendah Soal Hubungan dengan Giorgio Antonio

Senin, 25 Agustus 2025 – 11:11 WIB
Pengakuan Sarwendah Soal Hubungan dengan Giorgio Antonio - JPNN.COM
Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah belakangan ini dikabarkan tengah dekat dengan pria bernama Giorgio Antonio.

Terkait kabar tersebut, dia pun akhirnya memberi klarifikasi saat berbincang dengan Melaney Ricardo dalam program Update Kehidupan di Trans7 baru-baru ini.

"Teman live saja," kata Sarwendah.

Mantan istri Ruben Onsu itu menyebut Giorgio Antonio merupakan rekan kerja yang sering melakukan siaran langsung bersama.

Sarwendah memastikan bahwa hubungan dirinya dan pengusaha itu bukan rekayasa atau pun gimik.

"Kalau buat gimik, kayakanya enggak, deh," ujar perempuan berusia 35 tahun itu.

Saat ditanya apakah Giorgio Antonio masuk tipe cowok idaman, Sarwendah tampak malu-malu.

Dia kemudian membeberkan kriteria pria yang layak jadi pasangannya kelak.

