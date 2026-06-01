Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Pengakuan Sejumlah Guru yang Sudah Menerima TPG, Alhamdulillah

Senin, 01 Juni 2026 – 05:34 WIB
Pengakuan Sejumlah Guru yang Sudah Menerima TPG, Alhamdulillah - JPNN.COM
Tunjangan Profesi Guru atau TPG diberikan kepada guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik (serdik). Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah guru di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, merasakan manfaat dari penyaluran langsung Tunjangan Profesi Guru (TPG).

TPG disebut mampu meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Demikian pernyataan tertulis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Minggu (31/5).

Baca Juga:

Disampaikan bahwa sejumlah guru SDN Jalmak 1, Kabupaten Pamekasan, mengatakan dana TPG dimanfaatkan untuk membeli perangkat pendukung pembelajaran dan mulai mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas demi menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi murid.

Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) SDN Jalmak 1 Dwi Arista Wardana misalnya, terus berupaya menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya aktif secara fisik. Namun, juga mampu membentuk karakter murid.

Menurutnya, pembelajaran yang interaktif dapat membantu menanamkan nilai-nilai positif yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

Untuk mendukung proses tersebut, Dwi memanfaatkan dana TPG untuk membeli laptop yang kini digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran PJOK di kelas.

“Dampak TPG ini membantu saya untuk berinovasi menyiapkan materi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dengan perangkat laptop. Puji syukur kelas PJOK saya sekarang lebih interaktif, mampu membangun kolaborasi dan partisipasi murid dalam proses pengajaran,” ujar Dwi.

Berikut ini pengakuan sejumlah guru yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru alias TPG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TPG  tunjangan profesi guru  Sekolah Swasta  AI  kesejahteraan guru 
BERITA TPG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp