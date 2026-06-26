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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pengakuan Umi Kalsum Soal Sikap Pacar Baru Ayu Ting Ting

Jumat, 26 Juni 2026 – 15:15 WIB
Pengakuan Umi Kalsum Soal Sikap Pacar Baru Ayu Ting Ting - JPNN.COM
Ayu Ting Ting dan Umi Kalsum. Foto: Instagram/ayutingting92

jpnn.com, JAKARTA - Umi Kalsum ternyata sudah diperkenalkan dengan pacar baru Ayu Ting Ting yakni Kevin Gusnadi.

Setelah beberapa kali bertemu, ibunda Ayu Ting Ting itu menilai Kevin Gusnadi merupakan pribadi yang baik.

"Baik orangnya, ibadahnya juga bagus," kata Umi Kalsum saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

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Menurutnya, dirinya dan suaminya, Ayah Ojak memastikan bakal mendukung pilihan Ayu Ting Ting.

Selagi Ayu Ting Ting bahagia, Umi Kalsum mengaku bakal memberi restu kepada Kevin Gusnadi.

"Kalau memang terbaik buat Ayu, ibu support, restui," jelasnya.

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Hal senada juga diungkapkan oleh Ayah Ojak. Dia mengaku sudah beberapa kali berbincang dengan kekasih Ayu Ting Ting, Kevin Gusnadi.

Menurutnya, Kevin Gusnadi telah meminta izin untuk menjalin hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting.

Umi Kalsum ternyata sudah diperkenalkan dengan pacar baru Ayu Ting Ting yakni Kevin Gusnadi.

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TAGS   Umi Kalsum  Ayu Ting Ting  kevin gusnadi  Pacar Ayu Ting Ting 
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