Pengakuan Vinales Saat Satu Tim Bersama Valentino Rossi, Mengejutkan!

Senin, 29 Desember 2025 – 11:06 WIB

jpnn.com - Maverick Vinales akhirnya membuka kembali kisahnya saat berbagi garasi dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP.

Pengakuan itu datang bertahun-tahun setelah keduanya menjadi rekan satu tim di Yamaha selama dua musim.

Sebuah periode yang hingga kini masih membekas dalam perjalanan karier Vinales.

Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku pengalaman berada satu tim dengan Rossi terasa menyenangkan sekaligus mengejutkan.

“Rasanya menyenangkan dan mengejutkan,” ujar Vinales.

Dia tak menampik ada perasaan aneh ketika harus melaju lebih cepat dari sosok yang selama ini menjadi idolanya di lintasan.

Menurut Vinales, karisma Valentino Rossi adalah hal yang paling menonjol. Rossi disebut mampu menciptakan suasana nyaman di dalam tim.

“Valentino sangat karismatik, dia membuat semua orang merasa nyaman,” katanya.