Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pengakuan Vinales Saat Satu Tim Bersama Valentino Rossi, Mengejutkan!

Senin, 29 Desember 2025 – 11:06 WIB
Pengakuan Vinales Saat Satu Tim Bersama Valentino Rossi, Mengejutkan! - JPNN.COM
Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Foto: diambil dari Crash

jpnn.com - Maverick Vinales akhirnya membuka kembali kisahnya saat berbagi garasi dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP.

Pengakuan itu datang bertahun-tahun setelah keduanya menjadi rekan satu tim di Yamaha selama dua musim.

Sebuah periode yang hingga kini masih membekas dalam perjalanan karier Vinales.

Baca Juga:

Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku pengalaman berada satu tim dengan Rossi terasa menyenangkan sekaligus mengejutkan.

“Rasanya menyenangkan dan mengejutkan,” ujar Vinales.

Dia tak menampik ada perasaan aneh ketika harus melaju lebih cepat dari sosok yang selama ini menjadi idolanya di lintasan.

Baca Juga:

Menurut Vinales, karisma Valentino Rossi adalah hal yang paling menonjol. Rossi disebut mampu menciptakan suasana nyaman di dalam tim.

“Valentino sangat karismatik, dia membuat semua orang merasa nyaman,” katanya.

Maverick Vinales akhirnya membuka kembali kisahnya saat berbagi garasi dengan Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Valentino Rossi  Maverick Vinales  Yamaha  MotoGP 
BERITA VALENTINO ROSSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp