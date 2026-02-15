Pengakuan Warga yang Tergusur: Pendekatan Manusiawi Bikin Kami Luluh

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu motor penggerak penolakan penggusuran di TPU Menteng Pulo II, Ronal, mengapresiasi peran aktif Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenhanam) dalam meredam ketegangan antara warga dan pemerintah. Ia menilai kehadiran langsung jajaran kementerian menjadi titik balik komunikasi yang sebelumnya berjalan alot.

Menurut Ronal, perwakilan kementerian, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta Mikael Azedo Harwito, turun langsung ke lokasi dan menawarkan solusi konkret kepada warga. Hal ini disampaikan Ronal dalam perbincangan di kanal YouTube Torpedo Podcast, Minggu (15/2).

"Pihak Kementerian HAM, Pak Azedo, KaKanwil HAM yang mau turun tangan akhirnya memberikan solusi ke kami," ujarnya.

Ronal mengungkapkan, awalnya warga mengira kedatangan pejabat pemerintah hanya sekadar formalitas belaka. Ia sempat berpikir kehadiran tersebut hanya untuk menjalankan tugas administratif tanpa keseriusan mendengar aspirasi warga.

"Saya pikir hanya tugas pemerintah saja, formalitas turun ke lapangan, jepret-jepret, selesai. Saya pikir seperti itu. Ternyata beliau tidak seperti itu," katanya.

Ronal menilai pendekatan yang dilakukan jajaran Kemenhanam berbeda karena dilakukan secara personal dan menyentuh sisi kemanusiaan warga. Kehadiran di tengah kondisi lapangan yang tidak mudah menjadi bukti keseriusan negara dalam mencari jalan keluar.

"Beliau langsung ketemu warga itu dari hati, bukan secara birokrasi. Turun ke sini dengan kondisi tempat yang mecek-mecekan, tanah merah, langsung lihat," tuturnya.

Menurut Ronal, dialog yang dibangun pun berlangsung terbuka tanpa sekat formalitas. Hal ini yang kemudian membuat warga luluh dan bersedia diajak bekerja sama.