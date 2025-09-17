Close Banner Apps JPNN.com
Pengalaman Erick Thohir di Dunia Olahraga

Rabu, 17 September 2025 – 18:45 WIB
Pengalaman Erick Thohir di Dunia Olahraga - JPNN.COM
Erick Thohir datang ke Istana Negara, pada Rabu (17/9) siang. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Calon Menpora Erick Thohir sudah terlihat di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025) sore. Santer kabar, dia bakal dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), bergeser dari posisi lamanya sebagai Menteri BUMN.

Erick bukan sosok baru di olahraga Indonesia. Dia kenyang pengalaman, karena pernah menjadi Ketua Umum Perbasi, kemudian menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Selain itu, Erick juga menjabat

Di dunia olahraga internasional Erick juga merupakan IOC member atau anggota Komite Olimpiade Internasional. Karena itu, hal-hal tersebut kemungkinan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan Erick Thohir di posisi baru sebagai Menpora.

Saat tiba, Erick belum memberikan pernyataan. Dia masih menunggu sampai dirinya benar-benar dilantik oleh Presiden sebelum memberikan pernyataan ke awak media.

"Nanti dulu, nunggu selesai acara ya," katanya singkat.

Tentu saja, posisi Erick di Menpora akan membuat jabatannya di Ketua Umum PSSI bakal jadi perbincangan. Sebab, pendahulunya, Zainudin Amali saat akan maju menjadi Wakil Ketua Umum PSSI saja, memilih mundur dari jabatan Menpora.(dkk/jpnn)

Saat ini posisi Menteri BUMN masih kosong pasca ditinggal Erick Thohir menjadi Menpora.

