Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pengalaman Guru di Bali & Papua Membuktikan Chromebook Tak Menjawab Kebutuhan Pendidik

Selasa, 13 Januari 2026 – 16:35 WIB
Pengalaman Guru di Bali & Papua Membuktikan Chromebook Tak Menjawab Kebutuhan Pendidik - JPNN.COM
Terdakwa korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1). Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai Rp 809,5 miliar dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook tersebut. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook yang diinisiasi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terus menuai kontroversi.

Bukannya memajukan kualitas belajar, ribuan unit laptop tersebut dilaporkan tidak berfungsi optimal, sulit dioperasikan, hingga berujung pada pengusutan kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.

Berdasarkan temuan di lapangan dan testimoni dari tenaga pendidik, Chromebook dianggap tidak sesuai dengan realita kebutuhan sekolah di Indonesia.

Baca Juga:

Seorang Kepala Sekolah di Bali, Wayan Agus Kabiana, mengungkapkan bahwa akses perangkat ini sangat terbatas bagi siswa.

"Chromebook ini aksesnya terbatas. Untuk siswa SD, tidak bisa bebas digunakan seperti laptop biasa. Akhirnya hanya dipakai untuk ANBK dan sesekali olimpiade saja," kata Wayan saat dihubungi media.

Kritik pedas juga datang dari wilayah timur Indonesia.

Baca Juga:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Saleh Asoe, mengungkapkan bahwa pengadaan perangkat ini tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang memadai di daerah.

Menurutnya, perangkat digital tersebut sering kali hanya menjadi beban karena minimnya pemahaman operasional di tingkat sekolah.

Program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan Chromebook yang diinisiasi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terus menuai kontroversi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chromebook  Nadiem Makarim  guru  korupsi  laptop Chromebook 
BERITA CHROMEBOOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp