Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel

Pengalaman Lengkap Liburan, Healing, dan Ibadah di PIK2

Senin, 23 Maret 2026 – 13:57 WIB
Pengalaman Lengkap Liburan, Healing, dan Ibadah di PIK2 - JPNN.COM
Foto: PIK2

jpnn.com, JAKARTA - PIK dan PIK2 sering disebut sebagai “tempat kabur” dari rutinitas. Datang untuk makan enak, foto-foto, atau sekadar menikmati suasana.

Namun, di balik itu semua, ada satu pengalaman yang mungkin tidak banyak disadari, kemudahan untuk tetap menjaga ibadah.

Di kawasan ini, musala bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi hadir sebagai bagian dari experience.

Baca Juga:

Masjid Al-Khairiyah, misalnya, memberikan kesan pertama yang kuat, luas, terang, dan tenang. Sementara di titik lain, musala hadir dengan karakter berbeda. Ada yang modern seperti Tokyo Riverside, ada yang hangat seperti Orange Groves, hingga yang tersembunyi dan sunyi seperti Land’s End.

Beberapa mushola bahkan terasa seperti “escape spot”, sebuah tempat untuk berhenti sejenak dari keramaian, menarik napas, dan kembali fokus.

“Awalnya enggak nyangka, sih, bakal nemu musala sebagus ini,” kata Muhammad Rizal Akbar.

Baca Juga:

“Biasanya kalau lagi jalan, suka cari alasan buat nunda, tetapi di sini justru jadi lebih gampang untuk langsung salat,” ujarnya.

Bagi Rizal, pengalaman ini justru membuat liburan terasa lebih seimbang. Tidak hanya menyenangkan secara visual, tetapi juga memberi ruang untuk refleksi.

Muhammad Rizal Akbar menceritakan pengalaman liburan, healing, dan ibadah di PIK2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  PIK  Liburan  Healing 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp