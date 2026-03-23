Pengalaman Lengkap Liburan, Healing, dan Ibadah di PIK2

jpnn.com, JAKARTA - PIK dan PIK2 sering disebut sebagai “tempat kabur” dari rutinitas. Datang untuk makan enak, foto-foto, atau sekadar menikmati suasana.

Namun, di balik itu semua, ada satu pengalaman yang mungkin tidak banyak disadari, kemudahan untuk tetap menjaga ibadah.

Di kawasan ini, musala bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi hadir sebagai bagian dari experience.

Masjid Al-Khairiyah, misalnya, memberikan kesan pertama yang kuat, luas, terang, dan tenang. Sementara di titik lain, musala hadir dengan karakter berbeda. Ada yang modern seperti Tokyo Riverside, ada yang hangat seperti Orange Groves, hingga yang tersembunyi dan sunyi seperti Land’s End.

Beberapa mushola bahkan terasa seperti “escape spot”, sebuah tempat untuk berhenti sejenak dari keramaian, menarik napas, dan kembali fokus.

“Awalnya enggak nyangka, sih, bakal nemu musala sebagus ini,” kata Muhammad Rizal Akbar.

“Biasanya kalau lagi jalan, suka cari alasan buat nunda, tetapi di sini justru jadi lebih gampang untuk langsung salat,” ujarnya.

Bagi Rizal, pengalaman ini justru membuat liburan terasa lebih seimbang. Tidak hanya menyenangkan secara visual, tetapi juga memberi ruang untuk refleksi.