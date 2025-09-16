Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Pengalaman Unik dan Berbeda Bakal Dirasakan Peserta Event Erafone Run 2025

Selasa, 16 September 2025 – 08:37 WIB
Pengalaman Unik dan Berbeda Bakal Dirasakan Peserta Event Erafone Run 2025 - JPNN.COM
Ilustrasi Erafone Run 2025 yang rencananya akan bergulir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (22/11) mendatang. Foto: Dokumentasi erafone

jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman berbeda akan didapatkan para pelari saat mengikuti event Erafone Run 2025.

Sebab, erafone punya cara berbeda dalam menggelar event lari yang akan berlangsung di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 November mendatang.

Head of Region Erajaya Digital, Ronald Suryadinata mengungkapkan ada perbedaan dari event kali ini dengan start mulai pukul 15.00 sore WIB.

Baca Juga:

Dia mengaku sengaja ingin memberikan pengalaman berbeda lari dengan menikmati pemandangan indah matahari terbenam di kota Yogyakarta.

“Sunset Run dipilih untuk memberikan suasana berbeda dari tahun sebelumnya, sementara kampanye erafone Jaga Bumi menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap keberlanjutan,” ujar Ronald.

Penyelenggara Erafone Run 2025 juga berharap dari event ini para peserta juga peduli terhadap lingkungan dengan menyumbangkan limbah elektronik yang tidak terpakai melalui program erafone Jaga Bumi.

Baca Juga:

Nantinya seluruh sumbangan akan dikumpulkan khusus untuk didaur ulang secara aman dan bertanggung jawab.

Event Erafone Run 2025 juga akan dimeriahkan oleh penampilan Shaggydog, aktivitas komunitas, serta berbagai hiburan interaktif lainnya.

Event Erafone Run 2025 memberikan pengalaman berbeda kepada para pelari yang ingin lari dengan menikmati pemandangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erafone Run 2025  pelari  event  sunset 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp