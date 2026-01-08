Pengamanan Berlapis hingga Sterilisasi Dilakukan Menjelang Laga Persib Vs Persija

jpnn.com, BANDUNG - Pengamanan duel big match antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (11/1/2026) mendatang, akan dilakukan secara berlapis dan ketat.

Polda Jabar memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran keamanan, termasuk masuknya suporter tim Persija yakni The Jakmania ke wilayah stadion.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di sejumlah titik dan berulang kali.

"Pemeriksaan akan kami lakukan di beberapa titik dan kami mengimbau supaya teman-teman suporter tidak membawa barang-barang yang dilarang atau yang membahayakan secara umum seperti flare, kemudian sajam (senjata tajam), alkohol, minuman keras, dan sebagainya," kata Rudi seusai memimpin rakor pengamanan pertandingan di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Kamis (8/1/2026).

Pihaknya akan melakukan pemeriksaan body checking. Tidak hanya sekali, pemeriksaan dilakukan beberapa kali.

"Ini akan dilakukan body checking, pemeriksaan beberapa kali. Mungkin tiga kali kami akan melakukan, sehingga begitu sampai di GBLA itu semuanya sudah dalam keadaan bersih," tuturnya.

Selain pemeriksaan badan, sterilisasi stadion juga akan dilakukan sejak pagi hari.

"Tidak hanya body checking yang akan kami lakukan, tadi kami sudah sepakat kami akan melakukan sterilisasi dari pagi. Pak Kapolrestabes akan melakukan sterilisasi di dalam stadion," jelasnya.