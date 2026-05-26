JPNN.com - Daerah

Pengamanan Hari Raya Iduladha di Kota Bandung, Polisi Minta Tidak Ada Takbir Keliling

Selasa, 26 Mei 2026 – 12:05 WIB
Ilustrasi jemaah Salat Iduladha. Foto: Supplied for JPNN.com.

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung mengerahkan 998 personel untuk pengamanan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di wilayah hukumnya.

Pengamanan dilakukan pada malam takbiran hingga pelaksanaan salat Id di ratusan titik di Kota Bandung.

Kabag Ops AKBP Asep Saepudin mengatakan personel disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Iduladha.

"Sebanyak 998 personel kami kerahkan untuk pengamanan malam takbiran dan pelaksanaan salat Iduladha di wilayah Kota Bandung," kata Asep di Mapolrestabes Bandung, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan pengamanan malam Iduladha difokuskan di 11 lokasi yang dinilai rawan terjadinya aktivitas takbir keliling.

Polisi memastikan tidak ada kegiatan takbir keliling di Kota Bandung guna menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling. Takbiran sebaiknya dilaksanakan di masjid atau lingkungan masing-masing," tuturnya.

Selain itu, Polrestabes Bandung juga melakukan pengamanan di lokasi pelaksanaan salat Iduladha yang tersebar di seluruh Kota Bandung.

