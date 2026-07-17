Pengamanan Piala Presiden 2026, Polresta Bandung Perbanyak Titik Body Checking Stadion

jpnn.com, BANDUNG - Polresta Bandung menambah akses masuk penonton menjadi empat pintu guna mengurai antrean dan memperketat pengamanan Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono di Bandung, Jumat, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mencegah antrean penonton membludak serta memperlancar alur pemeriksaan sebelum memasuki area stadion saat pertandingan berlangsung.

"Tahun lalu itu ada tiga, sekarang ada empat. Akses yang kita buka, harapannya adalah agar antrean tidak membludak atau mengurai antrean," katanya.

Ia menjelaskan selain penambahan akses masuk, pengamanan juga diperkuat melalui penyediaan empat titik pemeriksaan badan (body checking) sebelum penonton memasuki area stadion dengan akses masuk menuju tribun stadion direncanakan sebanyak 12 pintu.

Aldi menyebut jumlah personel yang akan diterjunkan masih dalam tahap penghitungan untuk memastikan kebutuhan pengamanan sesuai dengan situasi dan kondisi selama pertandingan berlangsung.

"Intinya kami Polresta Bandung di-backup oleh Polda Jawa Barat, TNI, dan stakeholder terkait. Insyaallah siap mengamankan dan melaksanakan Piala Presiden ini," ujarnya.

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Sementara itu, Karo Ops Polda Jawa Barat Kombes Pol La Ode Aries El Fathir mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk menyatukan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan turnamen yang berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus tersebut.

Ia menyampaikan Piala Presiden menjadi kepercayaan bagi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, karena Stadion Si Jalak Harupat kembali dipilih sebagai salah satu lokasi pertandingan.