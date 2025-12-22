Pengamat: Andai Pemulihan Menunggu Kondisi Aman, Terang di Aceh Tak Akan Datang Sekarang

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian besar masyarakat Aceh kini kembali menikmati pasokan listrik pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 lalu.

Kondisi ini dicapai melalui proses pemulihan yang masih berlangsung secara bertahap, terutama di lokasi dengan tingkat kerusakan dan keterbatasan akses paling tinggi.

Pengamat energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menilai kembalinya pasokan listrik ke mayoritas wilayah Aceh tidak bisa dilepaskan dari keputusan teknis dan manajerial untuk memulai pemulihan sejak fase awal pascabencana, meskipun situasi lapangan belum sepenuhnya kondusif.

“Dalam konteks penanganan kelistrikan pascabencana, menunggu kondisi benar-benar aman justru berisiko memperpanjang pemadaman. Dari yang terlihat di Aceh, pemulihan dimulai saat akses terbatas, medan masih berlumpur, dan cuaca belum sepenuhnya bersahabat,” ujar Sofyano.

Dia menjelaskan dampak bencana menyebar dari kawasan pesisir hingga dataran tinggi. Gangguan tidak hanya terjadi pada jaringan distribusi di permukiman warga, tetapi juga menyentuh infrastruktur utama yang menopang sistem kelistrikan antardaerah.

Dengan karakter dampak yang meluas tersebut, pemulihan sistem kelistrikan tidak memungkinkan dilakukan secara berurutan dari satu titik ke titik lain.

Sejak hari-hari awal pascabencana, proses pemulihan kelistrikan dilakukan di tengah akses jalan yang terputus, lumpur tebal, cuaca ekstrem serta potensi banjir susulan yang masih harus diantisipasi.

Dalam kondisi ini, metode kerja di lapangan harus disesuaikan agar pengamanan sistem dapat segera dilakukan tanpa menunggu situasi sepenuhnya normal.