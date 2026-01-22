Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengamat Anggap Partai Besar dan Menengah Beda Keinginan Soal Ambang Batas Parlemen

Kamis, 22 Januari 2026 – 18:41 WIB
Pengamat Anggap Partai Besar dan Menengah Beda Keinginan Soal Ambang Batas Parlemen - JPNN.COM
Pengamat politik jebolan Universitas Andalas (Unand) Padang Arifki Chaniago. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai partai peserta pemilu 2024 sebenarnya punya keinginan berbeda menyikapi parlementary threshold atau ambang batas parlemen.

Arifki memprediksi partai tiga besar pada Pemilu 2024 sebenarnya menginginkan ambang batas parlemen tetap sama empat persen.

"Kepentingan bagi partai tiga besar, Gerindra, PDIP, dan Golkar, ini akan mempersempit bagaimana parlementary threshold itu menjadi tetap empat persen," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (22/1).

Baca Juga:

Sementara itu, Arifki menduga partai menengah atau di luar tiga besar pada Pemilu 2024 menginginkan ambang batas parlemen tak anjlok dari empat persen.

"Partai menengah, itu mereka berharap tidak turun jauh," katanya.

Sebab, kata Arifki, partai menengah atau di luar tiga besar pada Pemilu 2024 tak ingin ambang batas anjlok yang memungkinkan parpol kecil naik kelas.

Baca Juga:

"Ketika turun jauh, membuka ruang partai kecil untuk naik ke atas menjadi partai menengah, saya rasa ini menjadi menarik," ujarnya.

Hanya saja, Arifki menilai tarik-menarik soal ambang batas parlemen perlu dilihat dari niat DPR untuk merangkul atau membatasi pihak lain.

Pengamat politik Arifki Chaniago menyebut partai menengah atau di luar tiga besar pada Pemilu 2024 tak ingin ambang batas anjlok dari 4 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   parlementary threshold  Arifki Chaniago  Pengamat politik Arifki Chaniago  ambang batas parlemen 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp