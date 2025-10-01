Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pengamat Apresiasi Komitmen Polri Untuk Reformasi Internal Demi Stabilitas Nasional

Rabu, 01 Oktober 2025 – 11:30 WIB
Ilustrasi Polri. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif dari Rumah Pilar Kemajuan, Robby Sahrir mengapresiasi langkah Polri yang dinilai konsisten mendorong agenda reformasi internal sebagai bagian dari penguatan supremasi sipil dan stabilitas nasional.

Menurut Robby, dalam negara demokrasi, supremasi sipil merupakan fondasi utama yang memastikan aparat keamanan tunduk pada otoritas sipil yang dipilih rakyat. Prinsip ini, kata dia, tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga menjadi tolok ukur kedewasaan sistem politik.

“Rakyat menginginkan Polri yang lebih baik karena menyadari pentingnya peran kepolisian dalam demokrasi. Tuntutan ini adalah investasi moral masyarakat kepada Polri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/10).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, agenda reformasi Polri terus bergulir. Polri bahkan merancang Grand Strategy 2005–2025 sebagai peta jalan transformasi menuju institusi modern, profesional, dan terpercaya.

Upaya tersebut mencakup digitalisasi pelayanan, penguatan akuntabilitas, hingga perubahan kultur organisasi.

Namun, Robby menilai tantangan terbesar masih terletak pada aspek kultural. Perubahan pola pikir dari tradisi feodal-patrimonial menuju profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia membutuhkan waktu, konsistensi, serta keteladanan pimpinan.

“Reformasi kultural bukan sekadar instruksi atau pencitraan. Ini soal bagaimana Polri benar-benar menginternalisasi nilai pelayanan publik, keadilan, dan penghormatan HAM,” jelasnya.

Langkah terbaru Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri beranggotakan 52 orang melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/2025 dinilai sebagai sinyal keseriusan institusi kepolisian. Tim ini dibentuk hanya beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian.

Komitmen Polri dalam melakukan reformasi internal menuai apresiasi demi stabilitas nasional.

