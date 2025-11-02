Pengamat Apresiasi Korlantas Polri yang Gaungkan Gerakan 'Polantas Menyapa' di Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pihak mengapresiasi langkah Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang terus menggencarkan program ''Polantas Menyap” sebagai bentuk langkah nyata Polri melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat berlalu lintas di jalan raya dengan tertib demi menjaga keselematan di seluruh Indonesia.

Pengamat kebijakan publik Nasky Putra Tandjung menilai gerakan Polantas Menyapa yang langsung dipimpin Agus Suryonugroho di Jatim, Jateng, dan daerah lainnya sangat efektif.

"Langkah itu merupakan bukti nyata komitmen Polri terus bertransformasi, berinovasi, dan memberikan edukasi dalam memberikan pelayanan terbaik yang humanis kepada masyakarat pengguna jalan raya, dan yang berlalu lintas," ujar Nasky dalam keterangaan tertulisnya, Minggu (2/11).

Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society), pihaknya menyambut positif, memberikan apresiasi tinggi kepada Kakorlantas dan jajarannya yang turun langsung ke lapangan memimpin, mengawasi, dan memonitoring pelayanan humanis polantas diberbagai daerah kepada masyarakat.

"Langkah ini dinilai sebagai bentuk kerja nyata, tanggung jawab moral, dan dedikasi Polantas Polri untuk memastikan masyarakat pengguna jalan tetap aman, tertib, nyaman, dan selamat sampai tujuan saat berlalu lintas standar layanan tetap optimal,” kata Nasky.

Selain itu, dia juga mendorong Korlantas Polri untuk terus memberikan literasi, edukasi, dan pemahanan hukum yang humanis kepada warga agar tertib dalam berlalu lintas. Misalnya, melalui pembuatan STNK, BPKB, ETLE, melalui bentuk brosur, rambu-rambu, dan iklan layanan publik.

"Sebab, edukasi dan literasi secara langsung ke masyarakat juga adalah bentuk nyata kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat," kata dia.

Dia pun mendukung penuh dan mendorong optimalisasi pelayanan digital Polantas Polri demi permudah akses masyarakat. Publik sangat mendukung komitmen Korlantas Polri dalam mempercepat pelayanan publik lewat revitalisasi aplikasi digital, seperti SIGNAL, SINAR, E-BPKB, ERI, dan SIM Internasional.