Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pengamat Apresiasi Penetapan Riza Chalid Tersangka Mafia Migas

Selasa, 18 November 2025 – 12:43 WIB
Pengamat Apresiasi Penetapan Riza Chalid Tersangka Mafia Migas - JPNN.COM
Sejumlah penyidik Kejaksaan Agung mendatangi kediaman pengusaha Muhammad Riza Chalid yang disegel di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025). . ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi Ali Ahmudi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memerangi mafia migas

Menurutnya, pemerintah perlu memberdayakan BUMN energi secara optimal untuk mempersempit ruang gerak para mafia.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi mafia migas, memberdayakan BUMN energi juga menjadi sebuah keniscayaan,” kata Ali, Selasa (18/11).

Baca Juga:

Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (KEPB) Pranata SPPB UI ini mengapresiasi langkah pemerintah menetapkan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023. 

Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah mulai serius membongkar aktor-aktor besar yang telah lama menguasai sektor energi nasional.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka. Dia jadi tokoh di balik mafia migas yang telah terlalu lama mengakar dalam tata kelola energi. Ini bukti, bahwa pemerintah serius dalam mengurai kasus mafia migas,” lanjutnya. 

Baca Juga:

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap figur sekelas Riza Chalid merupakan momentum penting dalam upaya negara mengurai jaringan mafia migas yang selama puluhan tahun memengaruhi kebijakan energi. 

Meski begitu, dia mengingatkan agar upaya ini tidak berhenti hanya sebagai “panggung depan” penegakan hukum

Pengamat energi Ali Ahmudi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memerangi mafia migas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Riza Chalid  Mafia Migas  energi  hukum  BUMN 
BERITA RIZA CHALID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp