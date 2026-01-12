Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Pengamat Bulu Tangkis Soroti Hasil Tanpa Gelar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026

Senin, 12 Januari 2026 – 20:25 WIB
Pengamat Bulu Tangkis Soroti Hasil Tanpa Gelar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Malaysia Open 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Prestasi bulu tangkis Indonesia pada awal tahun kembali kurang meyakinkan seusai tanpa gelar di Malaysia Open 2026.

Dua wakil Merah Putih yakni Jonatan Christie (tunggal putra) dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) hanya mampu finis di semifinal.

Pengamat bulu tangkis tanah air, Broto Happy Wondomisnowo mengungkapkan persaingan saat ini di seluruh sektor berlangsung ketat.

Pebulu tangkis Indonesia harus siap, mengingat turnamen BWF Super 1000 menyajikan pertandingan ketat pada setiap babak.

Oleh karena itu, melihat materi pemain yang dimiliki semua pihak harus realistis dengan hasil yang diraih pebulu tangkis Indonesia.

“Tentu kami semua berharap pada awal tahun ada gebrakan atau ada gelar yang diraih.” 

“Memang harus realistis mengingat materi yang kami miliki saat ini,” ujar pria berakronim BHW saat dihubungi JPNN.com, Senin (12/1).

Peta persaingan bulu tangkis dunia saat ini tidak banyak terjadi perubahan dengan tetap pemain-pemain unggulan menjadi juara.

Pengamat bulu tangkis Indonesia, Broto Happy Wondomisnowo soroti hasil wakil Merah Putih tanpa gelar di Malaysia Open 2026

TAGS   Malaysia Open 2026  indonesia tanpa gelar di malaysia open 2026  Broto Happy Wondomisnowo  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Jonatan Christie 
