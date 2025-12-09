Pengamat Desak DPR Panggil Zulhas untuk Jelaskan Kerusakan Lingkungan Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mendesak DPR RI agar memanggil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait kerusakan lingkungan di Sumatra.

Hal ini ia nyatakan merespons banyaknya kritik terhadap Zulhas yang tidak berpihak kepada kelestarian lingkungan saat menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) pada 2009-2014.

"Kalau saya, bukan lagi perlu, kalau itu malah mendesak, mendesak (DPR RI memanggil Zulhas)," ucapnya kepada awak media, Selasa (9/12).

Kata Trubus, DPR RI seharusnya memeriksa Zulhas terkait kebijakan-kebijakannya saat menjabat Menhut mulai dari sisi legalitas hingga hasil dari kebijakan dia.

Trubus menyatakan, DPR RI dapat memperoleh kejelasan terkait kebijakan Zulhas ketika Ketua Umum PAN itu dipanggil nantinya.

Pemanggilan Zulhas juga menjadi bentuk pertanggungjawaban publik dari sisi pemerintah.

Pasalnya, meski tidak lagi memangku jabatan menhut, Zulhas masih berada di lingkungan pemerintahan sebagai menteri koordinator pangan.

"Mulai dari urgensinya apa, dia (Zulhas) jelaskan itu, kenapa kami gini-gini, apa itu perintah Presiden atau apa, itu kan jalan gitu, terus prosesnya seperti apa, dia bikin aturan itu bagaimana," sebut Trubus.