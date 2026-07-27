Pengamat Komentari Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo di Tengah Pelemahan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menanggapi keputusan mundurnya Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Langkah pengunduran diri tersebut disorot di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja akibat eskalasi perang di wilayah Timur Tengah dan Eropa Timur.

Konflik bersenjata yang melibatkan Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, hingga Iran tersebut dilaporkan makin meluas hingga ke kawasan Houthi Yaman, Arab Saudi, dan Turki.

Rentetan konstelasi perang geopolitik dunia itu dinilai terus menekan pergerakan nilai tukar Rupiah hingga mengalami pelemahan secara berlanjut.

Tekanan global tersebut berbanding terbalik dengan keinginan pemerintah yang berharap nilai tukar Rupiah dapat kembali menguat hingga ke kisaran Rp16.500 per dolar.

Menurut Ibrahim, keputusan mundurnya Perry itu tidak akan serta merta menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Selain faktor geopolitik, upaya penguatan mata uang nasional juga dinilai sulit terwujud akibat tingginya beban belanja dari berbagai program jumbo milik pemerintah.

Ibrahim menyoroti alokasi anggaran fiskal dalam jumlah cukup besar yang tersedot untuk pembiayaan program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.