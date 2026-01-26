Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Pengamat: Migrasi Kader Partai Mapan ke PSI Cerminkan Pengaruh Jokowi

Senin, 26 Januari 2026 – 09:28 WIB
Pengamat: Migrasi Kader Partai Mapan ke PSI Cerminkan Pengaruh Jokowi - JPNN.COM
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai perpindahan sejumlah kader dari partai-partai besar atau papol mapan termasuk Partai NasDem dan Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia tidak sekadar fenomena migrasi biasa, tetapi juga cerminan dari pengaruh Jokowi.

Dia menyebut kader tersebut misalnya, dari NasDem ada Ahmad Ali, Bestari Barus, dan kabar Rusdi Masae juga ikut menyeberang ke PSI.

Dari Partai Golkar, ada  Wayan Suyasa yang dilantik sebagai Ketua DPD PSI Bali, tentu juga bakal ikut mempengaruhi kader Golkar lain.

Baca Juga:

“Perindahan kader potensial dari partai lain ke PSI tentu sulit dilakukan oleh partai kecil tanpa dukungan figur mantan presiden,” ujar Arifki Chaniago dalam keterangan tertulis pada Senin (26/1/2026).

Arifki membaca keberadaan Joko Widodo di sekitar PSI menciptakan situasi yang tidak lazim dalam peta kepartaian.

Dalam banyak pengalaman elektoral, partai kecil umumnya menghadapi keterbatasan serius, baik dari sisi sumber daya, jaringan, maupun kepercayaan pemilih.

Baca Juga:

Namun, PSI dinilai berpotensi melompati hambatan struktural tersebut karena ditopang figur presiden dua periode.

“Ini seperti jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil biasanya harus berjuang lama untuk mendapatkan pengakuan, tetapi ketika langsung ditopang mantan presiden, posisi tawarnya otomatis naik. Itu pilihan yang realistis, bukan spekulatif,” kata Arifki.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai perpindahan sejumlah kader dari partai-partai besar termasuk Partai NasDem dan Golkar ke PSI bukan fenomena biasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Jokowi  pengamat  Arifki Chaniago  parpol 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp