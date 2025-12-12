Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Pengamat Minta Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Tidak Terlalu Lama

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:20 WIB
Pengamat Minta Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Tidak Terlalu Lama - JPNN.COM
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lamanya pemberlakuan pelarangan truk sumbu 3 saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan dan distribusi barang ke konsumen. Selain itu, biaya transportasi juga akan membengkak.

Hal itu disampaikan Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.

Karenanya, dia meminta agar persoalan yang dialami industri itu bisa menjadi pertimbangan lagi bagi pemerintah untuk tidak memberlakukan kebijakan pelarangan terhadap truk sumbu 3 itu saat Nataru nanti.

Baca Juga:

Kalaupun tetap mau dijalankan, dia berharap waktu pemberlakukannya tidak terlalu lama.

“Karena mereka juga bisnis, kan. Kalau bisnisnya diganggu atau logistiknya jadi terganggu, ya wajar kalau mereka mengeluh dengan kebijakan pelarangan tersebut. Jadi, jangan terlalu lamalah waktunya,” ujar Djoko.

Selain itu, katanya, pengumuman kebijakan pelarangan truk sumbu 3 itu juga jangan terlalu mepet dengan waktu pemberlakuannya.

Baca Juga:

Menurut Djoko, hal itu bertujuan agar indsutri yang terkena pelarangan itu bisa mempersiapkan diri untuk berbenah jauh-jauh hari.

“Tetapi, kalau waktunya mepet, itu sama saja tidak memberi kesempatan bagi industri itu untuk berbenah dan sudah bisa dipastikan mereka akan mengalami kerugian besar akibat kebijakan itu,” katanya.

Pengamat minta pelarangan truk sumbu 3 saat Nataru tidak terlalu lama karena berpotensi mengganggu distribusi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nataru  truk sumbu 3  Pelarangan Truk Sumbu  Natal  Tahun Baru 
BERITA NATARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp