Pengamat Nilai Demonstrasi Jadi Indikator Pemerintahan Prabowo Tak Antikritik

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi menilai pemerintahan Presiden Prabowo cukup demokratis dan tak antikritik.

Menurut Alwan, maraknya aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa menjadi salah satu indikator pemerintah menerima dan membuka ruang dialog.

"Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Itu menunjukan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak anti kritik," ungkap Alwan pada Kamis (25/6).

Keterbukaan pemerintah itu, kata dia, juga terlihat ketika pemerintah mau mendengarkan masukan dari para ahli ekonomi dan masyarakat dalam merespons pelemahan rupiah dan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG.

“Pelemahan Rupiah dan IHSG karena berbagai faktor, seperti ekonomi global, perang, dan ekonomi domestik. Karena itu, respons pemerintah disesuaikan dengan penyebab utama,” kata dia.

Dia juga menilai Presiden Prabowo tak segan untuk melakukan evaluasi besar-besaran pada MBG.

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“Pemerintah langsung melakukan mitigasi dan ruang perbaikan ke depan," ujarnya.

Oleh karena itu, Alwan melihat harusnya eskalasi gerakan mahasiswa ini turun ketika pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ekonomi.