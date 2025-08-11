Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Pengamat Nilai Putusan Pansel DK LPS Bisa Mengganggu Independensi

Senin, 11 Agustus 2025 – 14:47 WIB
Pengamat Nilai Putusan Pansel DK LPS Bisa Mengganggu Independensi - JPNN.COM
Ilustrasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Foto: dok. LPS

jpnn.com, JAKARTA - Proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menuai kontra.

Hal itu lantaran proses seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) dinilai cacat hukum.

Pansel dinilai melanggar karena meloloskan dua dari tiga kandidat calon Anggota Dewan Komisioner LPS yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif di perusahaan jasa keuangan, saat mengikuti pendaftaran dan seleksi.

Baca Juga:

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Maruf mengatakan keputusan pansel yang cacat hukum itu sangat berbahaya, karena bisa menjebak Presiden ikut melanggar hukum.

“Ini menjerumuskan presiden, jika hasil seleksi di Istana, tetap meloloskan nama-nama yang bermasalah itu ke DPR," ucap Maruf.

Dia menduga, nama-nama yang diduga melanggar hukum itu sengaja diloloskan, karena tim di pandel sendiri berasal dari unsur Kemenkeu, OJK, dan BI serta profesional yang terafiliasi dalam kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengangkangi sektor keuangan.

Baca Juga:

“Padahal mereka juga yang membuat aturan, tetapi di saat yang sama mereka melanggar aturan yang mereka buat,” kata dia.

“Jadi bagaimana negara mau maju seperti cita-cita presiden kalau kita tidak bisa mewariskan hal-hal positif ke generasi muda," lanjutnya.

Achmad Maruf mengatakan keputusan pansel yang cacat hukum itu sangat berbahaya, karena bisa menjebak Presiden ikut melanggar hukum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LPS  Dewan Komisioner LPS  Lembaga Penjamin Simpanan  Presiden Prabowo 
BERITA LPS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp