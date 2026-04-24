JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pengamat Nilai Wajar Gibran Dikritik Seusai ke Papua: Cuma Pencitraan

Sabtu, 25 April 2026 – 00:01 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai wajar publik di Papua Tengah mengkritik kunjungan kerja Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke Bumi Cenderawasih pada 20-22 April 2026 lalu.

Sebab, kata dia, kunjungan Gibran yang terlihat di publik sebatas membagikan buku, kental muatan pencitraan dibandingkan membahas isu substansial.

"Saya mencermati kunjungan Gibran bagi-bagi buku dan pencitraan. Tidak ada dampak apa-apa, saya pikir kritikan yang sudah tepat," kata Pangi melalui layanan pesan, Jumat (24/4).

Menurut Pangi, masyarakat Papua mungkin melihat kunjungan Gibran hanya menghabiskan uang bagi kegiatan seremonial semata, sehingga layak dikritik.

"Uang negara habis untuk kunjungan yang tak bardampak. Hanya demi seromonial. Bayangkan pergi ke Papua, berapa uang negara habis hanya untuk bagi buku," ungkap dia.

Pangi melanjutkan langkah Gibran yang pencitraan ingin membangun Papua, tak lepas dari praktik politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan Jokowi sebagai ayah Gibran ketika berkunjung ke Papua untuk kepentingan pemilihan dan pencitraan. 

"Sepuluh tahun hasil kunjungan Jokowi enggak ada yang subtansial dan tidak ada hasil mengatasi masalah krusial yang selama ini dialami masyarakat Papua," ujarnya.

