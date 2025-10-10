Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pengamat Optimistis Ekonomi RI Bisa Digenjot 3 Bulan, Asalkan Penuhi Poin Ini

Jumat, 10 Oktober 2025 – 13:42 WIB
Pengamat Optimistis Ekonomi RI Bisa Digenjot 3 Bulan, Asalkan Penuhi Poin Ini - JPNN.COM
Pengamat optimistis ekonomi RI bisa digenjot dalam tiga bulan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah optimistis potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga bulan bisa mencapai ramalan Bank Dunia.

Hal tersebut disampaikan seiring dengan perubahan ramalan Bank Dunia terkait potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7%, menjadi 4,8% pada akhir tahun.

"Bisa saja, bisa, karena ya kita optimis ya," kata Trubus saat dihubungi jpnn.com, Kamis (9/10).

Baca Juga:

Optimisme dinilai dari beberapa faktor, salah satunya, upaya pemerintah menggerakkan ekonomi melalui penyaluran dana.

Dana tersebut diharapkan dapat memacu gairah para pelaku usaha mengembangkan bisnis.

"Pertama, kan pemerintah menggelontorkan uang yang 200 triliun itu Pak untuk menggerakkan ekonomi kan. Ekonomi di bawah. Terutama lewat bank-bank itu akan diberikan pinjaman," ujarnya panjang lebar.

Baca Juga:

Selain itu, Trubus menyoroti program prioritas pemerintah yang dapat mendongkrak ekonomi secara cepat, dengan catatan tata kelolanya tepat.

Sayangnya, terdapat tantangan terkait potensi penyalahgunaan dan korupsi, yang dapat menghambat efektivitas program pemerintah.

Pengamat optimistis ekonomi RI bisa digenjot dalam tiga bulan, asalka memenuhi deretan poin ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengamat Kebijakan Publik  pengamat  pertumbuhan ekonomi  Indikasi pertumbuhan ekonomi 
BERITA PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp