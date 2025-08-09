Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Pengamat: Prabowo Subianto Beri Sinyal Tidak Bakal Reshuffle Kabinet

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 17:33 WIB
Pengamat: Prabowo Subianto Beri Sinyal Tidak Bakal Reshuffle Kabinet - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres PSI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pihak tak berkeringat menandakan kepala negara dalam waktu dekat tak akan melakukan reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikannya menyikapi pernyataan Prabowo yang menolak pihak tak berkeringat masuk kabinet.

"Untuk waktu dekat ini, Prabowo diperkirakan belum akan melakukan reshuffle kabinet," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Sabtu (9/8).

Baca Juga:

Dia mengungkap dua penyebab yang membuat Prabowo belum merombak kabinet setelah muncul pernyataan terkait pihak tak berkeringat.

Pertama, kata dia, Prabowo hingga saat ini masih puas dengan kinerja kabinet, bahkan kepala negara berulang kali memuji para menteri.

"Prabowo bahkan berulang memujinya, termasuk soliditas dan kinerja kabinetnya," kata pengamat dari Universitas Esa Unggul.

Baca Juga:

Kedua, kata dia, partai yang praktis berada di luar pemerintahan ialah PDI Perjuangan dan parpol berkelir merah sudah menyatakan tetap di luar pemerintahan. 

Hal ini yang membuat Jamiluddin melihat Prabowo belum mereshuffle kabinet. Terlebih lagi muncul pernyataan terkait pihak tak berkeringat. 

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pihak tak berkeringat menandakan pesan penting untuk pihak luar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  reshuffle kabinet  isu reshuffle kabinet  pendukung Prabowo 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp