Pengamat Prediksi Rupiah Fluktuatif, Berpotensi Melemah Lebih Lanjut

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan pada perdagangan pada Selasa (11/11).

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menyampaikan rupiah ditutup melemah 40 poin.

Pada penutupan perdagangan sore ini, rupiah berada di level Rp 16.694 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat melemah hingga 55 poin.

"Penutupan sebelumnya, rupiah berada di level Rp 16.654 per USD," kata Ibrahim dalam keterangan persnya.

Pelemahan rupiah ini terjadi di tengah sentimen positif dari Amerika Serikat, sehubungan Senat AS telah mengesahkan RUU untuk membuka pendanaan pemerintah dan mengakhiri penutupan pemerintah yang telah berlangsung lama.

RUU tersebut kini akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipertimbangkan.

Baca Juga: Stabilitas Politik dan Ekonomi Jadi Prioritas dalam Proses Redenominasi Rupiah

Mayoritas Partai Republik mengisyaratkan akan mengesahkan RUU tersebut paling cepat pada Rabu, sebelum dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

RUU ini akan mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS, yang memasuki hari ke-41.