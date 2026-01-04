Pengamat Sebut OTT Berulang Bukti Kegagalan Pencegahan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus dilakukan penegak hukum.

Menurut Pieter Zulkifli, OTT yang melibatkan pejabat hingga aparat penegak hukum seakan menandakan jika pengungkapan kasus korupsi sebagai agenda rutin di Tanah Air.

Dia mengatakan fenomena OTT, peradilan, dan kekuasaan bukan sebagai peristiwa terpisah, melainkan gejala dari krisis yang lebih dalam, yakni krisis integritas dan keberanian moral.

Sebab, tanpa pejabat hukum yang takut Tuhan, hukum mudah tergelincir menjadi sekadar ritual kekuasaan.

“Di negeri ini, operasi tangkap tangan sudah seperti agenda rutin. Hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, selalu ada pejabat atau aparat penegak hukum yang kembali terjaring. Seolah korupsi adalah ritual tahunan," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 3 Januari 2025.

"Polanya nyaris seragam, konferensi pers, borgol, janji bersih-bersih, lalu sunyi. Kita gaduh sesaat, lalu lupa. Korupsi pun berlanjut, seolah-olah negara ini rajin menangkap, tetapi malas mencegah," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengungkapkan di tengah 'siklus anomali' itu, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto mengucapkan kalimat sederhana namun menohok, yaitu 'percuma hakim pintar jika tidak takut kepada Tuhan'.

Menurutnya, pernyataan itu datang di saat yang tepat atau justru di saat yang paling genting.