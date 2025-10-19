Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pengamat Sepak Bola Ingatkan PSSI Tidak Buru-buru Cari Pengganti Patrick Kluivert

Minggu, 19 Oktober 2025 – 17:33 WIB
Pengamat Sepak Bola Ingatkan PSSI Tidak Buru-buru Cari Pengganti Patrick Kluivert - JPNN.COM
Patrick Kluivert saat masih menukangi Timnas Indonesia pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat sepak bola, Akmal Marhali berharap PSSI tidak mengambil langkah panik saat mencari pengganti Patrick Kluivert.

Pelatih kelahiran 1 Juli 1976 itu sepakat untuk mengakhiri kerja sama dengan PSSI setelah gagal meluluskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026.

Legenda Ajax Amsterdam itu dinilai kurang bisa mengangkat performa Jay Idzes dan kolega setelah raih hasil buruk di putaran keempat.

Baca Juga:

Tercatat skuad Garuda telan dua kekalahan beruntun menghadapi Arab Saudi (2-3) serta Irak (0-1).

“PSSI sebaiknya tidak terburu-buru menetapkan pengganti Patrick Kluivert. Federasi harus belajar dari kegagalan sebelumnya sehingga harus benar-benar menyaring pelatih yang punya reputasi besar untuk menukangi Timnas Indonesia,” ungkap Akmal saat dihubungi JPNN.com, Minggu (19/10).

Koordinator Save our Soccer itu berharap PSSI bisa melakukan fit and proper test kepada calon pelatih baru Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Hal tersebut dirasa penting untuk mengetahui visi besar yang dibawa pelatih baru ke depannya supaya selaras dengan program federasi.

“Ke depannya alangkah bagusnya PSSI melakukan fit and proper test dengan mengundang pelatih-pelatih berpengalaman. Mereka harus menyampaikan program yang akan dibawa di hadapan Ketum PSSI dan para Exco.”

Pengamat sepak bola, Akmal Marhali berharap PSSI tidak mengambil langkah panik saat mencari pengganti Patrick Kluivert.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengamat Sepak Bola  PSSI  Pelatih Timnas Indonesia  Patrick Kluivert 
BERITA PENGAMAT SEPAK BOLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp