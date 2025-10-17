Pengamat Sepak Bola Nilai PSSI Tepat Akhiri Kerja Sama dengan Patrick Kluivert

Jumat, 17 Oktober 2025 – 00:57 WIB

jpnn.com - Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengapresiasi langkah PSSI, yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert.

Legenda Ajax Amsterdam itu akhirnya meletakkan jabatannya setelah gagal mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Perjalanan Skuad Garuda terhenti di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1).

Baca Juga: Mensesneg Sebut Pemerintah Menyambut Baik Pemecatan Patrick Kluivert

Hasil tersebut menjadi pertimbangan PSSI untuk akhirnya mengakhiri kerja sama dengan rombongan staf kepelatihan Belanda itu.

“Menurut saya ini keputusan tepat PSSI, yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert beserta staf kepelatihannya setelah gagal ke Piala Dunia 2026.”

“Ini bukan pemecatan tetapi mutual termination yang artinya kesepakatan kedua pihak untuk berpisah."

"Dengan begitu, kompensasi yang diberikan pun tidak akan terlalu mahal,” ujar Akmal saat dihubungi JPNN.com, Kamis (16/10/2025).

Akmal menilai, secara psikologis, PSSI memang sulit mempertahankan Kluivert beserta tim pelatihnya.