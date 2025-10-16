Pengamat Sindir PSSI Seusai Pemecatan Patrick Kluivert: Apa yang Sebenarnya Dicari?

Kamis, 16 Oktober 2025 – 17:06 WIB

jpnn.com - Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Keputusan itu diambil PSSI menyusul kegagalan Skuad Garuda melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya karena tersingkir di ronde ke-4 kualifikasi seusai kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Keputusan Tepat Memecat Patrick Kluivert

Pengamat sepak bola Bandung Indra Jaya menilai keputusan PSSI memecat Kluivert sudah tepat, meski sejak awal dirinya mempertanyakan langkah federasi menunjuk eks striker Barcelona itu menggantikan Shin Tae-yong (STY).

"Buat apa kemarin mengganti STY dengan Kluivert di tengah babak kualifikasi Piala Dunia. Seharusnya kalau mau, melanjutkan dulu STY, ketika gagal baru Kluivert masuk," kata Indra di Bandung, Kamis (16/10/2025).

Apa yang Dicari PSSI?

Indra juga mengkritik langkah PSSI yang terkesan inkonsisten dalam menentukan arah pembangunan tim nasional.

Menurutnya, pergantian pelatih di tengah jalan justru menghambat proses yang sudah dibangun sejak era STY.

“Ini dalam perjalanan, mengganti pelatih yang bisa membawa Timnas ke babak ketiga kok malah dipecat dan diganti dengan pelatih yang setelah gagal juga dipecat. Jadi, apa yang sebenarnya dicari PSSI?," tegasnya.