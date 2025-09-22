Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Pengamat Soroti PMA yang Singkirkan Perusahaan Lokal untuk Kuasai SDA

Senin, 22 September 2025 – 11:40 WIB
Pengamat Soroti PMA yang Singkirkan Perusahaan Lokal untuk Kuasai SDA - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu kekurangan terbesar dalam strategi industri Indonesia adalah dominasi perusahaan asing dalam rantai nilai yang sedang berkembang. Tidak ada kebijakan khusus yang mendorong keterlibatan perusahaan lokal dalam investasi tersebut.

Penanaman Modal Asing (PMA) terutama Tiongkok telah menguasai sektor strategis hingga mematikan pengusaha lokal adalah masalah yang kompleks. Modal asing besar berpotensi mendominasi pasar dan mengancam keberlangsungan pengusaha lokal.

Sektor yang memiliki keterbatasan bagi investor asing dan sektor yang dibuka bersyarat dengan batasan kepemilikan asing diatur dalam daftar negatif investasi, yang penting untuk dipahami oleh pengusaha dan investor lokal.

Baca Juga:

Hal ini juga menjadi potensi ancaman bagi pengusaha lokal. Dominasi pasar perusahaan asing dengan modal besar dan teknologi canggih dapat mendominasi pasar, sehingga mengalahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Tidak hanya itu, data yang dihimpun oleh Center for Budget Analisis (CBA) menemukan bahwa banyak dari mereka yang tidak tertib administrasi. Perijinan banyak diabaikan seperti IMB, Amdal, bahkan ada dari beberapa mereka tidak taat pajak.

"Tentu hal ini sangat merugikan, sebab jelas tidak memberikan kontribusi pada negara," ungkap Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi pada awak media di Jakarta, Senin (22/9).

Baca Juga:

Di satu sisi, para pengusaha lokal yang tertib administrasi taat membayar pajak, dan semua perijinan dipenuhi bisa kalah daya saingnya. Sehingga ini menjadi permasalahan kompleks yang harus dibenahi negara.

"Jangan sampai monopoli asing memberangus keberadaan pengusaha lokal dengan cara memainkan harga yang jauh di bawah pasar," kata dia.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyoroti PMA yang menyingkirkan perusahaan lokal untuk kuasai SDA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PMA  Uchok Sky Khadafi  perusahaan lokal  perusahaan asing 
BERITA PMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp